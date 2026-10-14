Боримиров: Под ръководството на Веласкес "Левски" всеки мач надгражда

Мисля, че от година и половина – или откакто Хулио Веласкес е начело на отбора, показваме израстване във всеки един мач. И това ме кара да бъда оптимист за следващия и всеки предстоящ мач.

Това каза членът на Съвета на директорите в "Левски" Даниел Боримиров преди шампионът на България да замине за Нидерландия, където утре ще се изправи срещу НЕК във втори мач от основната фаза на Лига Европа.

"Левски" където и да отиде, играе за победа. Ще се постараем утре да дадем максимума от себе си и ще видим след мача какво ще се получи. Очаквам да стане един хубав двубой между двата отбора и нека който заслужава най-много, той да победи. Надявам се, че ще бъдем, ако дадем максимума от себе си и покажем това, на което сме способни. Надявам се да сме краен победител, ако дадем максимума от себе си", каза Боримиров.

Той добави, че се надява и собственикът на клуба Атанас Бостанджиев да бъде на стадиона в нидерландския регион Гелдерланд и да бъде до "Левски".

При срещите си с отбори от Нидерландия Левски няма особено положителен баланс, като има една победа, но тя е над "Аякс".

Футболът е непредвидим спорт и видяхме вчера в Шампионската лига какво се получиха. Имаше много изненади. Коя изненада бих искал да поднесе "Левски"? Тази на "Брюж", завърши Боримиров.