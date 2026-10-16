Невероятната история на инженера, който изчисли и пребори болката

Клейтън Йънг пробяга маратона в Чикаго с 12-сантиметрово разкъсване на сухожилието и влезе в историята благодарение на ментален трик и математика

Клейтън се срутва на земята от изтощение и адска болка веднага след като пресича финалната линия. Секунди по-късно вече е в обятията на съпругата и двете си дъщери. Клейтън Йънг току що е завършил на престижното осмо място на легендарния чикагски маратон, превръщайки се във втория най-бърз маратонец в историята на САЩ.

За най-близките и съотборниците на Йънг това със сигурност е голямо постижение, но мнозинството от спортните фенове по света едва ли биха се впечатлили от мъжа, който е завършил чак на осмо място. По стара традиция под светлината на прожекторите се наместват първите трима. Само че в тази история дяволът се крие в детайлите.

Две седмици преди престижното състезание Клейтън Йънг усеща страхотна болка в десния си крак и малко по-късно в болницата научава, че се е сдобил с 12-сантиметрово разкъсване на горното си бедрено сухожилие.

Лекарите го уверяват, че дори едно подхлъзване в банята може да му донесе доживотни неприятности, и му забраняват да спортува за неопределено време. Предложеното лечение е инжекция с богата на тромбоцити плазма и пълна забрана за движение. Йънг отказва иглата, но приема помощта на висококвалифициран физиотерапевт. Двамата заедно разработват едва ли не нова програма за движение на краката. Спряно е напълно всякакво разтягане, което би могло да разшири разкъсването, и се преминава към изометрични упражнения под специфичен ъгъл, за да се държи сухожилието неподвижно върху костта. През следващите две седмици Клейтън тренира тайно от околния свят с ясната идея, че може да си докара огромни неприятности по време на маратона.

В крайна сметка болката го връхлита още преди да е изминал пет километра по улиците на Чикаго, и в този момент решеният на всичко маратонец превръща съзнанието си в компютърна програма. Когато страданията му стават непоносими, той спира да мисли за оставащите километри и започва да брои до сто. През това време някак успява да се дистанцира от пищящите аларми в тялото му, а след първите сто секунди оценява ситуацията и решава да брои до още сто. Именно този ментален щит му позволява не само да стигне до финала, но и да запише време, което ще остане в историята на американския маратон. След излизането на подробностите по случая мнозина се втурнаха да величаят Йънг, но има и немалко потребители в социалните мрежи, които го обвиняват, че се е разходил по върха на бръснача и сериозно е застрашил здравето си. Клейтън Йънг е точно такъв човек, от когото можеш да очакваш неочакваното. Да започнем оттам, че той си изкарва прехраната като машинен инженер, преди да реши, че иска да става професионален спортист. Дори и след като постига първите си успехи в маратона, той продължава да сглобява машини за голяма компания за медицински технологии. Йънг става в 4,30 сутринта, за да тренира, след което отива в офиса да проектира медицински импланти.

Именно тази му професионална обремененост се оказва от решаващо значение за спортните постижения - той анализира всяка секунда от бягането и вкарва различни параметри като пулс, скорост и нива на изтощение в едно и също математическо уравнение. Клейтън прави дебют на олимпийските игри в Париж през 2024 г., където завършва на престижното девето място, а година по-късно отново е девети на световното по лека атлетика в Токио, въпреки че малко след десетия километър е спънат и пада лошо. Всички тези постижения обаче можеше и да не се случат, ако не се беше излекувал от почти фанатичната си отдаденост на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. По разпореждане на прекия си духовен ръководител той спира тренировките и се отдава на две годишна мисионерска дейност по села и паланки в най-затънтената част на Северна Каролина. По време на просветителската си мисия се тъпче с тежка южняшка храна и като на шега качва 15 килограма. Големите му съперници тотално го отписват, но Клейтън отново изненадва публиката, успявайки да се освободи от

излишните мазнини

и да се върне на пистата. В интервютата си той обича да разказва, че е надмогнал ограниченията на ума и тялото в името на собственото си семейство. "Продължавам да бягам не за слава, за да осигуря едно спокойно бъдеще на моите принцеси вкъщи", категоричен е Клейтън Йънг. Сега всички го убеждават, че зимните месеци са идеална възможност за отстраняване на пораженията по тялото му от десетките по-дребни и по-сериозни контузии. Инженерът обаче не мисли така. Йънг вече е изготвил сериозна тренировъчна програма за следващите месеци. Неговата фикс идея остава националният рекорд на САЩ (2:04:43 часа), държан от най-добрия му приятел Конър Манц. Клейтън вече доказа, че може да бяга на прага на рекорда и на куц крак, така че, когато сухожилието му се възстанови, едва ли ще има кой или какво да му попречи да осъществи голямата си мечта.