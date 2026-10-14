Шампионът на Англия "Арсенал" прави съкращения в клуба

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Шампионът на Англия „Арсенал" планира съкращения в клуба.

Това съобщава изданието The Athletic.

Според информацията клубът е уведомил персонала за намерението си да извърши съкращения в редица отдели с цел постигане на „значителни спестявания на средства".

Очаква се мярката да засегне около 60 души. В същото време промените няма да засегнат треньорския щаб, персонала на мъжкия и женския отбор, обществените организации и фондацията на „Арсенал", както и служителите от службата за сигурност.

Отбелязва се, че решението все още може да бъде променено, тъй като консултациите по този въпрос продължават.