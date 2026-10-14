Вили Вуцов се завръща в "Левски"

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Велислав Вуцов се завръща в “Левски”. Бащата на настоящия страж на “сините” Светослав и син на легендата на родния футбол Иван Вуцов е организатор на ветеранския отбор на клуба, като ще отговаря за координацията на състава и ще го води по време на предстоящите срещи.

Това обяви самият Велислав в своя подкаст.

Той призна, че организацията на ветеранския отбор е сериозно предизвикателство, тъй като голяма част от бившите футболисти имат професионални и лични ангажименти, които затрудняват събирането на състава.

“Това ще го правя с голям кеф”, категоричен беше бившият наставник на “сините”.

Треньори на отбора на ветерани от “Герена” са Воин Войнов и Георги Тодоров.

Първият двубой на тима на “Левски” от софийското първенство за ветерани е в четвъртък от 16 ч на стадион “Георги Аспарухов”, а съперник ще е “Железница”. След това на “сините” предстоят срещи със “Славия” и “Локомотив”.

Дербито с ЦСКА пък е от последния кръг на шампионата.