Вили Вуцов се завръща в "Левски"

Велислав Вуцов се завръща в “Левски”. Бащата на настоящия страж на “сините” Светослав и син на легендата на родния футбол Иван Вуцов е организатор на ветеранския отбор на клуба, като ще отговаря за координацията на състава и ще го води по време на предстоящите срещи.
Това обяви самият Велислав в своя подкаст.
Той призна, че организацията на ветеранския отбор е сериозно предизвикателство, тъй като голяма част от бившите футболисти имат професионални и лични ангажименти, които затрудняват събирането на състава.
“Това ще го правя с голям кеф”, категоричен беше бившият наставник на “сините”.
Треньори на отбора на ветерани от “Герена” са Воин Войнов и Георги Тодоров.
Първият двубой на тима на “Левски” от софийското първенство за ветерани е в четвъртък от 16 ч на стадион “Георги Аспарухов”, а съперник ще е “Железница”. След това на “сините” предстоят срещи със “Славия” и “Локомотив”.
Дербито с ЦСКА пък е от последния кръг на шампионата.