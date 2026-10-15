В Нидерландия сравниха Веласкес с култов образ

Хулио Веласкес, треньорът на шампиона “Левски”, е добре познато име в Нидерландия. Причината – роденият в Саламанка спец работи преди години в местния “Фортуна”. Испанският наставник се завръща в Ниската земя, където воденият от него “син” тим гостува на НЕК в Ниймеген във втория кръг от основната фаза на Лига Европа.

А медиите в Нидерландия направиха обстоен анализ на Веласкес, както и на отбора му.

“Испанецът изпълни това, което ръководството на клуба поиска от него, и задържа “Фортуна” в Ередивизи. Колкото и лишена от зрелище да беше играта под негово ръководство в повечето случаи, треньорът постигна целта си. По време на мачовете Веласкес редовно изпадаше в яростни изблици в стил Базил Фолти от комедийния сериал “Фолти Тауърс”. След края им обаче той отново беше самото въплъщение на спокойствието.

Така започва материалът на Герт Ян Якобс от vi.nl в навечерието на срещата на родния шампион с НЕК в четвъртък от 22,00 ч.

Припомня се, че последният мач на испанеца в Ередивизи е бил именно срещу същия съперник — НЕК (Ниймеген), завършил 1:1 с неговия “Фортуна” през май 2023 г.

“Имам страхотни спомени от престоя си в Нидерландия”, каза в интервю за изданието Веласкес, когото сравниха с култовия комедиен образ от 80-те години.

Медиите в Ниската земя обръщат сериозно внимание на “Левски” и предупреждават НЕК, че изобщо няма да е лесно срещу българския шампион. Отчита се, че “сините” изповядват стил на игра, който ще е адски неудобен за отбора от Ниймеген. В Нидерландия са категорични, че щом “Левски” е съборил хегемонията на “Лудогорец” на българската сцена, това означава, че “сините” са много качествен тим.

Отделно НЕК няма победа от 6 мача – последният успех бе в края на август в местното първенство.

Аут от сметките на треньора Дик Шрьодер са Брам Нуйтинк, Филип Сандлър и Емре Мор. Триото е с контузии. Отделно Айоделе Томас пък бе изваден от състава поради дисциплинарни причини преди мача с “Аякс”.

“В никакъв случай не сме в позиция да подценяваме който и да е отбор”, каза Шрьодер на въпрос дали играчите му си мислят, че с лекота ще спечелят домакинството срещу българския тим. НЕК ще бъде подкрепен солидно от феновете си, които според медиите в Нидерландия готвят специална хореография за сблъсъка със “сините”.

Очаква се на стадион “Гофертстадион” да присъства и собственикът на “Левски” Атанас Бостанджиев. Към Нидерландия с отбора на шампиона потеглиха и доскоро контузените Никола Серафимов и Мазил Сула. На самолета не се качи капитанът на младежкия национален тим Асен Митков, който има травма.

