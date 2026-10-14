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Треньорът на НЕК: "Левски" е зрял отбор с много южноамерикански играчи

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"Левски" гостува в Нидерландия на НЕК в четвъртък. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Треньорът на утрешния съперник на "Левски" в Лига Европа Дик Шрьодер се надява, че привържениците на НЕК ще подкрепят Душан Тадич и отбора му.  В интервю за NU.nl сръбският национал Тадич бе заявил, че стандартите в "Аякс" се различават от тези в НЕК. Тези му думи ядосаха феновете на съперника на "Левски" и в социалните мрежи събра доста критики. Напълно е възможно той отново да стане обект на критики в четвъртък по време на мача срещу българския отбор.

Треньорът Шрьодер също смята "Левски" за добър отбор: „Те са зрял отбор с редица южноамерикански играчи, които са невероятно добри с топката и които също са много добри в последните етапи пред вратата. Но дори и те правят грешки от време на време, което кара нещата да изглеждат малко неорганизирани на моменти. Ще бъде трудно предизвикателство, защото е силен отбор".

Мачът е с начален час 22,00 часа, а главен съдия е Алияр Агаев от Азербайджан. След първите си мачове и двата отбора нямат актив.

"Левски" гостува в Нидерландия на НЕК в четвъртък. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

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