Гратис вход за ученици и пенсионери на "Нефтохимик" - ЦСКА 1948

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Ученици и пенсионери ще влизат гратис на 1/16 финалния мач за купата на България между "Нефтохимик" и ЦСКА 1948 в петък от 15 часа на стадион "Лазур".

Масовите билети са по 5 евро, за ложата по 15 евро, съобщиха от бургаския клуб.

"Нямаме проблеми с контузени или наказани футболисти. Хвърляме всичко в битката срещу вицешампиона на България. Имаме респект към противника, но няма как да излезем със свалени гащи, все пак ние сме "Нефтохимик", призна пред "24 часа" старши треньорът Тодор Киселичков.

Заради лошото дъждовно време в Бургас, "нафтата" пази терена на "Лазур" за мача и затова тренировките до двубоя в петък са на базата на клуба в к/с "Изгрев".