Звездата на "Дунав" от миналия сезон пред завръщане след операция

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Звездата на "Дунав"(Русе) от миналия сезон Билал Салах е пред завръщане, след операция на скъсани коленни връзки.

Интервенцията на мароканския офанзивен футболист с испански паспорт беше извършена в столична клиника в средата на април.

"В понеделник ще премине контролен преглед. Надявам се прогнозите да се сбъднат и да започне тренировки с топка.

Много ни липсва, искам го на терена час по-скоро", призна пред "24 часа" старши треньорът на "Дунав" Георги Чиликов.

48-годишният бургаски специалист изцяло е фокусиран за предстоящото гостуване на един от водещите отбори във Втора лига "Рилски спортист" в 1/16 финален двубой за купата на България в събота в Самоков.

"Чака ни труден мач срещу много стойностен отбор. Там играе синът ми Павлин, но сантименти няма. Имам 3 победи срещу него досега, надявам се на четвърта", заяви Георги Чиликов.

На вратата на русенци ще липсва Георги Китанов, който е с комоцио при успеха с 3:2 като гости на "Септември" в изминалия кръг.

Ще го замести 21-годишният полски страж Бартош Желазовски, който вече успешно дебютира за русенци като смяна на Китанов преди дни.