ЦСКА: Влязохме във владение на "Българска армия", благодарим на спортното министерство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Скъпи армейци,

Мечтата ни вече е реалност!

С огромна радост ви информираме, че днес бе направена още една важна стъпка и ЦСКА официално встъпи във владение на стадион „Българска армия".

Нашият отбор вече ще посреща двубоите си на истинско бижу – гордост за всички наши привърженици и за цяла България.

Зад реализирането на тази изключителна цел стоят много усилия, труд и професионализъм.

Преди всичко искаме да благодарим на Министерството на младежта и спорта и на всички държавни институции за отличното взаимодействие и активната им подкрепа. Тяхната помощ изигра важна роля за успешното финализиране на процедурите и сбъдването на мечтата на поколения армейци. С общи усилия успяхме да доведем процеса до край и да се завърнем в нашия обновен дом.

„Това е важна стъпка за развитието на спортната инфраструктура в България и за създаването на съвременни условия за провеждане на футболни срещи", заяви министърът на младежта и спорта Енчо Керязов след срещата с представителите на ЦСКА.

ЦСКА поздравява всички свои привърженици и им желае изключителни емоции и невероятни моменти на трибуните на най-модерния стадион в България.

Честито, армейци!

Това написаха от ЦСКА в социалните мрежи.