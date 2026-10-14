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Костадинова пожела успех на Лечева на събранието на БОК: Ще помагам с каквото мога

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Стефка Костадинова КАДЪР: YouTube/BGNES Agency

Бившият председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Стефка Костадинова се появи на първото общо събрание, откакто беше вписано новото ръководство с председател Весела Лечева.  След събранието тя излезе пред медиите и пожела успех на новото ръководство, оглавявано Лечева. Това е първото събрание, на което Костадинова присъства, след като вече не е пълноправен председател на БОК, и след края на съдебните спорове около ръководството.

Общото събрание започна малко след 15:00 часа в столичен хотел с финансов отчет за дейността на централата през годината. Кворумът беше осигурен, след като се регистрираха 51 от общо 86 членове. Отчетът беше приет единодушно, включително от Костадинова, която участва в събранието като индивидуален член.

„Много спокойно премина общото отчетно събрание, така трябва да бъде. Неслучайно дадох пълномощно на г-жа Весела Лечева, за да може да работи Българският олимпийски комитет. Бях много доволна", заяви Костадинова.

Тя коментира и новата сграда на БОК, за която по думите й се е борила години наред, но която е била предоставена на фондация „Америка за България".

„БОК заслужава този свой нов дом. Пожелавам им успех, поздравявам всички шампиони – Тервел, Лора, които взеха медали в Милано-Кортина 2026. Сега предстоят Летните олимпийски игри в Дакар, стискаме им палци. Като олимпийска шампионка знам какво им е", каза още тя.

Костадинова беше категорична, че е готова да продължи да помага на българския спорт и олимпийското движение с каквото може.

„Да, абсолютно всичко остава в миналото. Винаги, с каквото мога, ще помагам на спорта, на олимпизма. Аз съм и в комисия", заяви бившата председателка.

Тя коментира и финансовото състояние на комитета, като припомни, че през 2025 г. финансирането от Международния олимпийски комитет (МОК) е било спряно и БОК е работил благодарение на дарения.

„Чухте одитора. За 2025 г., както знаете, беше спряно финансирането от МОК. Дефакто БОК работеше благодарение на дарения. Новото ръководство пътуваше в Милано-Кортина, в Скопие. Винаги БОК влиза в някакъв дефицит и почти винаги теглим овърдрафт. В най-скоро време документите са налични и ще бъдат дадени на БОК", поясни тя.

Дългогодишната лекоатлетка засегна и конфликта с генералния секретар на БОК Данаил Димов, който по думите й е бил раздухан основно в медиите.

„По-скоро беше медийно. Не сме се карали толкова – той каже нещо, аз кажа нещо. Това е пълна грешка, така само хранихме медиите. Това не е в мой стил, но всеки се учи от грешките си", завърши Стефка Костадинова.

Стефка Костадинова КАДЪР: YouTube/BGNES Agency

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