Стоичков получи фланелка на "Галатасарай" с любимия си номер 8

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Легендата на родния футбол Христо Стоичков гледа на живо любимата си "Барселона". Кавалерът на "Златната топка" бе сред зрителите на двубоя от втория кръг на същинската фаза на Шампионската лига между каталунците и "Галатасарай" в Истанбул.

Камата е пристигнал в Турция след визитата си в Кипър, която породи голям скандал.

"Барселона" зарадва Стоичков, като победи 4:1.

"Барселона"" играе футбол, както никой друг в света! Отново четири гола! Нови две асистенции на Ламин Ямал! 27 мача за Ханзи Флик в Шампионската лига в "Барса" – 80 гола! 127 двубоя общо – 98 победи!

Никой никога не го е правил! Гостоприемството на Галатасарай" беше възхитително! Имат страхотен отбор, но класата на Барса е много по-голяма", написа Камата в социалната мрежа.

Стоичков получи и специална тениска с любимия му номер 8 на турския гранд.