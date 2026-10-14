Георги Кабаков влезе в черния списък и на “Байерн”

Нароченият за грешник у нас къде с право, къде за оправдание, рефер Георги Кабаков успя да попадне и в черния списък на германския гранд “Байерн”.

Пловдивчанинът, който продължава да си получава престижни наряди от УЕФА въпреки хулите в България, ръководи зрелищното 3:3 от Шампионската лига на норвежка земя между баварците и новаците в най-авторитетния турнир от “Викинг”.

Кабаков с право изгони Майкъл Олисе при 3:2 за гостите. Той бе атакуван заради други 2 ситуации.

След ремито треньорът на “Байерн” Венсан Компани някак си имагинерно обяви, че още преди мача имал чувството, че българинът държал да направи нещо специално и да играе важна роля. Според белгиеца някои решения на нашия арбитър били неадекватни.

Конрад Лаймер от мюнхенския състав бе замесен в ситуациите, вбесили “Байерн”. Първо австриецът бе спънат за дузпа, която Кабаков не даде, но за сметка на това му показа жълт картон за оспорване на решението. След сигнал от ВАР обаче българският арбитър преразгледа ситуацията и посочи бялата точка, а Хари Кейн вкара за 1:2. Картонът на Лаймер обаче си остана.

Същият този бе казано на футболен език “изкъртен” край тъчлинията от капитана на “Викинг” Златко Трипич в 81-ата мин. Последният малко по-рано след поредна провокация се бе погрижил Кабаков да изгони Олисе с 2 жълти картона за секунди.

“Съдията така или иначе свиреше каквото си иска, но това е друга тема. След удара по мен вярвах, че реферът е длъжен да прекъсне играта. Това се изисква след удар в главата. Но и това нямаше значение в този момент. Вместо това Кабаков ме накара да напусна терена, защото съм лежал твърде дълго.

Преди това ме пита дали имам нужда от медицинска помощ. Казах "не". Въпреки това ме изкара за 1 мин. Смятах, че това е само след медицинска помощ”, обясни Лаймер след мача.

Така Кабаков остави “Байерн” с двама човека по-малко за известно време, а и не показа картон на Трипич, негодуват в Германия.