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Билети за "Черноморец" - "Ботев" вече се продават онлайн и на каси в Бургас и Пловдив

Велизар Маджаров

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Стадион "Лазур" в Бургас СНИМКА: "24 часа"/Архив

Билетите за мача от 1/16 финалите за купата на България между втородивизионния "Черноморец" и елитния "Ботев" вече се продават онлайн, както и на каси в Бургас и Пловдив. Разпространяват се и в околните на морския град селища - Поморие, Созопол, Слънчев бряг, Свети Влас , Айтос и Сунгурларе.

Цената на билетчето е 5 евро. Ученици до 16 години ще влизат на стадион "Лазур" безплатно. Двубоят е в неделя от 12 часа. 60-минути по-рано ще отворят и касите на стадиона.

Заради дъждовното време в последните дни в Бургас, "Черноморец" провежда тренировките си на изкуствения терен на спортния комплекс "Иван Притъргов" в кв."Долно Езерово".

Стадион "Лазур" в Бургас СНИМКА: "24 часа"/Архив

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