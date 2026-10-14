Билети за "Черноморец" - "Ботев" вече се продават онлайн и на каси в Бургас и Пловдив

Билетите за мача от 1/16 финалите за купата на България между втородивизионния "Черноморец" и елитния "Ботев" вече се продават онлайн, както и на каси в Бургас и Пловдив. Разпространяват се и в околните на морския град селища - Поморие, Созопол, Слънчев бряг, Свети Влас , Айтос и Сунгурларе.

Цената на билетчето е 5 евро. Ученици до 16 години ще влизат на стадион "Лазур" безплатно. Двубоят е в неделя от 12 часа. 60-минути по-рано ще отворят и касите на стадиона.

Заради дъждовното време в последните дни в Бургас, "Черноморец" провежда тренировките си на изкуствения терен на спортния комплекс "Иван Притъргов" в кв."Долно Езерово".