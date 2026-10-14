Винисиус аут за Ел Класико

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Бразилското крило на "Реал" (Мадрид) Винисиус е наказан за 4 мача от елита на Испания, след като беше изгонен в домакинския мач от 8-ия кръг срещу "Виляреал" (1:0), обявиха дисциплинарната комисия на федерацията.

Той издърпа за косата съперник, преди да отбележи гол, който бе отменен. Първоначално бе обявено, че санкцията ще е между 1 и 3 мача. Сега обаче тя възлиза на 4.

Това означава, че Винисиус ще пропусне мачове срещу "Севиля" (18 октомври), Ел Класико с "Барселона" (25 октомври), "Сантандер" (1 ноември) и "Валенсия" (7 ноември).