"Реал" възкръсна в Рим, ПСЖ показа на "Сити" защо е властелинът на Европа в мача на сезона

В кръг II на основната фаза на Шампионската лига падна рекорда за най-много попадения в рамките ден в турнира. В 9-е срещи тази вечер общо бяха реализирани 46 гола, като така бе задминато постижението от миналия октомври, когато бяха отбелязани 43.

Иначе ПСЖ показа на "Манчестър Сити" защо 2 поредни години е печели Шампионската лига. Воденият от Луис Енрике отбор от френската столица победи като гост 4:2 "гражданите". А през първата част френския тим изнесе истинска лекция на съперника. Двубоят между двата тима, които редуваха атаките една след друга, със сигурност е мачът на сезона до този момент.

В Манчестър до 32-ата мин резултатът бе 3:0 за ПСЖ. Дезире Дуе (13'), Усман Дембеле (15') и Витиня (32') дадоха солиден аванс на парижани. След почивката Ерлинг Холанд намали в 53-ата мин и така се превърна в играча на "Сити" с най-много голове в Шампионската лига. Разликата от 3 попадения бе направена от Аклиуш в 63-ата мин. Холанд отново върна интригата с нов гол четвърт час преди края. В заключителните минута Феран Торес изтърва дузпа за европейския шампион.

Паметен обрат пък направи рекордьорът по отличия в Шампионската лига "Реал" (М). В Рим "кралският клуб" губеше 1:3 от "Рома" до 83-ата мин. До края на редовното време обаче играчите на Жозе Моуриньо сътвориха пълен обрат, за който ще се говори дълго и в крайна сметка победиха 4:3.

Ето и останалите резултати от втория кръг на същинската фаза на Шампионската лига:

ЛАСК - "Ливърпул" 3:6

"Фейенорд" - "Комо" 3:2

"Астън Вила" - "Фенербахче" 6:0

"Слован" (Бр) - "Щутгарт" 0:3

"Шахтьор" (Д) - АЕК 3:1

"Бетис" - "Порто" 3:2

"Бодьо/Глитм" - "Борусия" (Д) 1:0