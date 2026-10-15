Карлос Насар с контузия преди световното в Китай

Карлос Насар е имал здравословни проблеми в последните 20 дни, разкри неговият мениджър Николай Жейнов. Най-добрият ни щангист тръгва в четвъртък за Китай, където ще има подготвителен и аклиматизационен лагер преди началото на световното първенство в края на октомври.

Новият президент на федерацията по вдигане на тежести Асен Златев още веднъж декларира, че има хора, които искат да помагат, стига да бъде вписано новото ръководство. Това ще стане до дни, след като излезе съдебното решение за прекратяване на съдебното дело. По принцип решенията на съда се обработвали по-бързо от останалите заявления в Търговския регистър, който в момента бави подобни решения около 2 месеца.

Златев гарантира, че ще се работи по нов начин, за да се решават проблемите. Заради това ръководството ще се опита да разсрочи дълговете, които са за около половин милион евро. Най-много са към държавата в лицето на НАП, спортното министерство и “Национална спортна база”. След това започва да се работи за новите договори с министерството.

