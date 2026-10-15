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Григор Димитров още е в топ 6 по 400+ победи сред ...

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Григор Димитров още е в топ 6 по 400+ победи сред активните тенисисти

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Григор Димитров Снимка: instagram.com/brisbaneinternational/

В последните 15 месеца (след травмата на “Уимбълдън” миналата година) кариерата на Григор Димитров, за съжаление, не върви хич добре. Турнирът от сериите “Мастърс 1000” в Шанхай обаче вкара ново име в една класация. Тя показва за пореден път, че 35-годишният в момента Григор е оставил дълбока следа в световния тенис.

Става дума за класацията за 400+ АТР победи сред действащите играчи. В нея след общо 3 успеха в китайския мегаполис (и общо 401) попадна гъркът Стефанос Циципас. Той се превърна в 9-ия активен тенисист, стигнал до тази квота.

В подреждането, естествено, предвид дълголетието си на корта начело е 39-годишният сърбин Новак Джокович, а добрият му приятел Григор Димитров е 6-и.

Ноле, който отпадна на старта в Шанхай, има на върха 1182 победи. Между него и нашето момче следват Марин Чилич (Хър, 610), Стан Вавринка (Швейц, 589), Гаел Монфис (Фр, 588) и бъдещият №1 в ранглистата Александър Зверев (Гер, 581).

На 6-ата позиция Григор, който спокойно може да бъде определен като национална богатство, е с 486 победи. Най-близо до него е руснакът Данил Медведев (464).

Именно той спря Циципас в Шахнай на 401. Толкова има и друг руснак - Андрей Рубльов.

С оглед на пенсионирането на Вавринка и Монфис Григор ще дръпне нагоре с места в класацията.

38-годишният Чилич още не е обявил плановете си.

Григор Димитров Снимка: instagram.com/brisbaneinternational/

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