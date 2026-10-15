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https://www.24chasa.bg/sport/article/23737370 www.24chasa.bg

Меси само с голов пас при победа на "Интер Маями"

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Луис Суарес

"Интер Маями" победи 2:0 "Ню Йорк Сити" в мач от 29-ия кръг на МЛС лигата. 

В 20-ата минута Луис Суарес пусна на Бертераме, който отбеляза. В добавеното време на първото полувреме  Лео Меси подаде към Родриго Де Пол, който с далечен удар вкара за 2:0.

В 97-ата минута "Ню Йорк Сити" изпусна дузпа.

Лионел Меси има общо 934 официални гола и 427 асистенции в своята професионална кариера, постигнати в 1179 мача. С това общият брой на директните му участия в голове (гол+пас) възлиза на внушителните 1361.

Тимът от Флорида заема второто място в Източната конференция с 52 точки. "Ню Йорк Сити" е десети с 33 т. и е извън плейофната зона.

Луис Суарес

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