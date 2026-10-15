Щангистката Бояна Костадинова получи почетна значка на Пловдив

Само на 18 г. тя постигна впечатляващи резултати сред най-добрите състезателки в Европа

Младата състезателка по вдигане на тежести Бояна Костадинова беше удостоена на днешната сесия на местния парламент в Пловдив с почетна значка на града. Щангистката бе удостоена с отличието за изключителните й постижения във вдигането на тежести и приноса й към авторитета на пловдивския спорт. То й беше връчено от председателя на Общинския съвет Пламен Узунов.

Отличието е заслужено признание за таланта, упоритостта и последователния труд на младата спортистка, която само на 18 години постигна впечатляващи резултати сред най-добрите състезателки в Европа, пише в част от мотивите на предложението, изготвено от Постоянната комисия „Младежки дейности и спорт".

През април на Европейското първенство в Батуми, Грузия, Бояна завоюва сребърен медал в движението изхвърляне и бронзов медал в двубоя в категория до 48 кг при жените. С тези постижения тя затвърди позициите си сред перспективните

имена в българското вдигане на тежести и донесе заслужена гордост на Пловдив.

Успехите й са резултат от постоянство, дисциплина и всеотдайна подготовка в СКВТ "Марица", както и от труда и професионализма на нейните треньори и спортните

специалисти. В края на миналата година Бояна бе отличена и като "Най-добър спортен талант на Пловдив".

С връчването на Почетната значка градът отдава заслужено уважение не само на личните постижения на Бояна Костадинова, но и на труда на всички, които допринасят за развитието на младите спортни таланти.