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Георги Павлов: Този успех е огромно признание за България!

2004
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кадър: БФЛА

Българските атлети спечелиха 3 от общо 4 приза, които Балканската атлетика дава на годишната си гала. Божидар Саръбоюков бе избран за „Атлет годината", а Виктория Ангелова и Христо Илиев за „Изгряващи звезди".

Призовете на тримата в Тирана получи лично президентът на БФЛА Георги Павлов.

„Този успех е едно огромно признание за България, за атлетите, треньорите, клубовете и всички любители на атлетиката в България, коментира от Тирана Георги Павлов. - "Това което стана днес е историческо. Никога досега не бяхме взимали 3 от 4 награди. Това е атестат за всичко което правим във федерацията и аз като президент. Това е за цяла България".

"Успехът на Божидар в тази класация е впечатляващ. Той победи две легенди в световната атлетика, като Мелтиядис Тентоглу и Маноло Каралис. Това е огромно признание за това което направи Божидар в този феноменален за него сезон, и заслужена награда за него. Поздравявам Божидар, треньора му, родителите му, общината и на всички в Харманли", каза още той. 

"Виктория и Христо направиха един достоен завършек на сезона с тези награди за „Изгряващи звезди на Балканите". Това е признание, което те получиха не само в България, а и на Балканите. Трудът им остана оценен подобаващо. И Виктория и Христо направиха един уникален сезон. Тези деца тепърва ще ни радват и аз съм много щастлив за тях", добави той. 

кадър: БФЛА

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