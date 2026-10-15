Мбапе счупи рекорд на Меси в Шампионската лига

Килиан Мбапе стана най-младият футболист със 100 мача в Шампионската лига (на 27 години), чупейки рекорда на Лионел Меси (28 г., поставен през септември 2015 г. отново срещу „Рома").

Французинът достигна юбилейното си участие при гостуването на „Реал" срещу „Рома" (4:3), където започна като титуляр за водения от Жозе Моуриньо тим и отбеляза първия гол.

Мбапе дебютира в турнира през септември 2016 г. с „Монако" (на 17 г.) и вече има 71 гола. През изминалия сезон той бе голмайстор в надпреварата с 15 попадения, сред които и вторият най-бърз хеттрик в историята на турнира (за 6 минути и 42 секунди срещу „Олимпиакос"). Месец по-рано той отбеляза и откриващия гол при победата на „Реал" над „Интер" с 2:1.