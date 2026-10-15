Ендрик: Говорех с Бог на скамейката, когато ме викнаха за смяна

Бразилският талант Ендрик бе със заслуга за обрата на „Реал" при гостуването на „Рома" (4:3) в Шампионската лига. Нападателят влезе в игра на „Стадио Олимпико" в 68-ата минута при резултат 1:3 и изравни за 3:3 в 85-ата минута след удар с глава при центриране от ъглов удар на Арда Гюлер.

"Все още усещам тръпката от мача, трудно ми е да го опиша. Бях на пейката и си говорех с Бог. Когато се обърнах, ме извикаха да влизам.

Не очаквах, че ще се появя толкова рано в игра. Искам само да помагам на отбора си и на наставника. Най-важното е "Реал" да печели. Ако спра да давам всичко от себе си за победите, пръв ще си тръгна", заяви Ендрик.