България на Емил Велев с победа в Грузия

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Аматьорският национален отбор на България започна с победа участието си в междинния кръг на турнира за Купата на регионите на УЕФА (Regions' Cup) за сезон 2026/2027.

Воденият от Емил Велев състав се наложи с 2:0 над грузинския ФК "Баса" в двубой, изигран в академията на Грузинската футболна федерация в Рустави.

И двете попадения за българския тим бяха дело на футболисти, появили се в игра на почивката. Мартин Фотиров откри резултата в 58-ата минута, а във втората минута на добавеното време Деян Алексов оформи крайното 2:0.

На полувремето Алексов замени Тодор Пасков, а Фотиров влезе на мястото на Ибрахим Шериф. В 69-ата минута Георги Михайлов и Теодор Чолев замениха съответно Кристиян Николов и Марио Евтимов. Последна