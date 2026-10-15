Никола Цолов: Ще се фокусирам върху това да стъпя отново на крака

Българският пилот Никола Цолов („Кампос Рейсинг") запазва увереност в битката за титлата във Формула 2 преди последните два кръга за сезона в Катар и ОАЕ в края на ноември и началото на декември.

19-годишният състезател водеше в класирането през по-голямата част от годината с общо шест победи (три от които последователни), но след 12-ия кръг отстъпи първото място на бразилеца Рафаел Камара („Инвикта Рейсинг").

В момента Цолов е втори с 200 точки - само на 7 зад Камара (207 т.) и пред третия Алекс Дън от „Родин Моторспорт" (189 т.).

Българинът споделя пред сайта на Формула 2, че подходът му няма да се промени. Той приема изминалите трудни уикенди и грешки като ценен опит и е категоричен, че с отбора му ще продължат да работят здраво, за да се върнат към силното си представяне от средата на сезона и да си върнат водачеството.

Ще се фокусирам върху себе си и това да се върна след няколко трудни уикенда, в които допуснах грешки. Имаше трудни моменти, от които успях да науча много, така че това е нещо позитивно, което мога да извлека и да приложа сега. Имах много възходи и падения, както всички други - най-важното е да успееш да стъпиш отново на крака, а аз ще се фокусирам точно върху това", казва Цолов