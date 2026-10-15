ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Любомир Николов: Има заподозрени за запалените ант...

Времето София 12° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23739589 www.24chasa.bg

Сестри Стоеви пребориха корейки за 1/4-финал в Одензе

1272
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Сестри Стоеви Снимка: facebook.com/StoevaSisters

Стефани Стоева и Габриела Стоева постигнаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на международния турнир по бадминтон World Tour Super 750 в Одензе (Дания) с награден фонд 950 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки надделяха над Ю-Джун Ким и Ю-Лим Ли (Република Корея) с 21:12, 15:21, 21:18 за час и 19 минути на корта.

Двата дуета си размениха по един гейм, а в решителната трета част се игра равностойно до средата. След това Стоеви направиха серия от 7:0 за аванс от 19:14 и без проблеми затвориха срещата.

На четвъртфиналите сестрите ще играят срещу победителките от мача между Кокона Ишикава/Майко Кавадзое (Япония) и номер 6 Ли Цзин Бао и Цзъ Хан Цао (Китай).

Сестри Стоеви Снимка: facebook.com/StoevaSisters

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Доц. Групчев: Най-вероятно ще трябва да се откажа от професията, за да запазя здравето си