Сестрата на Роналдо: Когато се чувстваш предаден, е много трудно нещата да се върнат към нормалното

Конфликтът между Кристиано Роналдо и селекционера на Португалия Жорже Жезуш продължава да предизвиква широк отзвук. Сестрата на звездата на „Ал Насър" Елма Авейро коментира напрежението между двамата и изрази скептицизъм относно бъдещето на брат си в националния тим.

„Боли ме да гледам през какво преминава брат ми. Обществеността в Португалия бързо забравя постигнатото и смятам, че той е сред хората, които най-малко заслужават подобно отношение.

Шансовете за завръщането му са минимални - ситуацията е в задънена улица. Когато се чувстваш предаден, е много трудно нещата да се върнат към нормалното", заяви тя пред медии в Португалия.

Напрежението избухна в края на септември по време на лагера за Лигата на нациите. Роналдо остана недоволен, след като прекара двубоя срещу Норвегия (2:1) на резервната скамейка въпреки загрявката, а впоследствие напусна своеволно отбора преди мача с Дания (4:2).