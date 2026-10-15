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Сестрата на Роналдо: Когато се чувстваш предаден, е много трудно нещата да се върнат към нормалното

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Елма и Кристиано Снимка: instagram.com/elma_oficial/

Конфликтът между Кристиано Роналдо и селекционера на Португалия Жорже Жезуш продължава да предизвиква широк отзвук. Сестрата на звездата на „Ал Насър" Елма Авейро коментира напрежението между двамата и изрази скептицизъм относно бъдещето на брат си в националния тим.

„Боли ме да гледам през какво преминава брат ми. Обществеността в Португалия бързо забравя постигнатото и смятам, че той е сред хората, които най-малко заслужават подобно отношение.

Шансовете за завръщането му са минимални - ситуацията е в задънена улица. Когато се чувстваш предаден, е много трудно нещата да се върнат към нормалното", заяви тя пред медии в Португалия.

Напрежението избухна в края на септември по време на лагера за Лигата на нациите. Роналдо остана недоволен, след като прекара двубоя срещу Норвегия (2:1) на резервната скамейка въпреки загрявката, а впоследствие напусна своеволно отбора преди мача с Дания (4:2).

Елма и Кристиано Снимка: instagram.com/elma_oficial/

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