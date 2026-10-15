11 босненски футболни фенове са арестувани в Атина след сблъсъци с полицията

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Единадесет привърженици на босненския футболен клуб „Борац" (Баня Лука) са арестувани след сблъсъци с полицията през изминалата нощ в гръцката столица Атина, съобщава БТА по информация на в. „Катимерини".

Според гръцката полиция около 150 привърженици на гостуващия отбор, които са в Атина за футболен мач срещу гръцкия "Панатинайкос", преминали по няколко улици и булеварди в града, блокирайки движението. Някои от тях носели камъни, метални пръти и пиротехнически изделия.

При пристигането на полицейските сили част от феновете започнали да хвърлят предмети по служителите на реда, се посочва в официалното съобщение. При сблъсъците е пострадал един полицай, а на намиращ се наблизо хотел са нанесени материални щети, включително по стъклените прозорци и обзавеждането.

Полицията е иззела четири метални пръта и една използвана сигнална ракета.

Инцидентите са станали преди днешния мач между атинския „Панатинайкос" и „Борац" (Баня Лука) от Лигата на конференциите на УЕФА. Срещата ще се играе на Олимпийския стадион в северната част на Атина.