ЦСКА остана без звездата си в защита Гбамен за мача с "Монако"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА остана без звездата си в защита Жан-Филип Гбамен за мача с "Монако". Котдивоарецът не успя да се възстанови от контузията, заради която не игра и при победата с 3:2 над ЦСКА 1948 в първенството. За двубоя от Лигата на конференциите срещу лидера във френското първенство е възстановен Анжело Мартино, който бе сменен принудително в Бистрица.

В групата попаднаха и младоците Алекс Тунчев, Васил Камаймаканов и Даниел Николов.

Ето и всички избраници на треньора Маркус Гиздол за мача довечера:

Вратари: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Даниел Николов;

Защитници: Давид Пастор, Андрей Йорданов, Анжело Мартино, Алекс Тунчев, Факундо Родригес, Теодор Иванов, Диниш Алмейда;

Халфове: Бруно Жордао, Макс Ебонг, Стефано Сенси, Исак Соле, Петко Панайотов, Джейм Ето'о, Лео Перейра, Каталин Иту, Васил Каймаканов;

Нападатели: Йоанис Питас, Леандро Годой, Жоел Цварц.