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https://www.24chasa.bg/sport/article/23740546 www.24chasa.bg

ФИФА смяна правилника си заради случая с Балогун

Симеон Демирев

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СНИМКА: РОЙТЕРС

ФИФА се готви да промени правилника си, за да предотврати повторение на спорния случай с червения картон на американския национал Фоларин Балогун, съобщава Press Association.

Решението на Дисциплинарната комисия на централата да отмени автоматичното наказание от един мач, наложено на нападателя по време на Световното първенство, предизвика скандал относно политическа намеса. Това се случи, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че лично се е обадил на боса на ФИФА Джани Инфантино, с искане наказанието да бъде преразгледано, предава БТА.

Очаква се на заседанието на Съвета на ФИФА в Цюрих днес да бъде предложена поправка, която да забрани отмяната на автоматични наказания от един мач в бъдеще. Инфантино твърди, че решението на Дисциплинарната комисия е взето напълно независимо от него.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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