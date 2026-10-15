Зверев на 1/2-финал в Шанхай, среща испанец

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Правещият сезона на живота си Александър Зверев достигна до 1/2-финалите на турнира по тенис от сериите "Мастърс 1000" в Шанхай (Китай) след успех срещу Алекс де Минор (Австралия) с 6:4, 6:4 за 78 минути.

29-годишният германец осъществи по един пробин и в двата сета, за да продължи напред.

Така Зверев, който ще завърши годината като номер 1 в света за първи път в кариерата си, се класира за петия си 1/2-финал на турнирите от сериите "Мастърс 1000" през сезона и се изравни със сегашния №1 по този показател Яник Синер (Италия).

В спор за място на финала германецът от руски произход среща Алехандро Давидович Фокина (Испания), който се класира напред след отказване на Артюр Жеа (Франция) при резултат 4:1 в полза на испанеца в първия сет.