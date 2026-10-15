Стадионът на пловдивското “Локо” все по-завършен

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Стадионът на “Локо” (Пловдив), който наскоро бе преименуван на "Христо Бонев", започва да изглежда във все по-завършен вид. От клуба се похвалиха, че вече са монтирани всичките 146 прожектора на четирите козирки.

Сега предстои работата по основното захранване на междинните табла, като за целта ще са необходими кабели с обща дължина 17 километра. След това ще се пристъпи към прецизната настройка на прожекторите.

От “Локо” обясниха, че и тревното покритие на стадиона се подобрява значително. След двубоя с ЦСКА преди месец БФС постави ултиматум на клуба да оправи терена, тъй като на много места трева липсваше. Ако ли не, ще трябва да домакинства другаде.

От сегашните кадри вече се вижда, че такава има.

