Ученическият ни шампион замина за световното в Китай

Отборът по футбол на Националната търговско-банкова гимназия замина за световното първенство за ученици. Форумът ще се проведе в Суджоу, Китай, а нашите момчета са в група Е, където ще мерят сили с тимовете на Англия, Мали и Ирландия.

Тимът на НТБГ спечели правото да представлява България на ISF Football World Cup 2026, след като завоюва шампионската титла на страната ни във възрастова група 8-10 клас. За да замине и участва на световните финали, училищният отбор разчиташе на дарения предимно от фирми в частния сектор. В последния момент се притекоха на помощ БФС и Столичната община, която осигури половината средства.

