БФС се оглежда за испанец за селекционер на България

План "Б" за отбора ни е балканец

В БФС се оглеждат в испанец за нов селекционер на националния ни отбор, научи “24 часа”. От родната централа усилено търсят чужденец, с когото начело представителният ни тим да отлепи от дъното, на което се намира. В последните два мача от Лигата на нациите срещу Исландия в Пловдив и срещу Естония в Талин т.нар. лъвове ще бъдат водени от Атанас Рибарски. 41-годишният наставник пое на пожар тима ни след оставката на Александър Димитров и вече записа победа начело на отбора – 2:0 като гост на Люксембург, с която вече не сме на последно място в групата.

Очаква се новият селекционер на България да бъде обявен преди Коледа, а договорът му да влезе в сила от 1 януари 2027 г.

В “Бояна” искат начело на националния да застане човек, който не само да работи с мъжкия ни тим, а да въведе специална методика, с която да се развиват и по-младите ни направления. Испанските треньори в момента са хит не само в чужбина, но и у нас, като най-пресният пример е Хулио Веласкес, който направи “Левски” шампион, а отделно класира “сините” и за основната фаза на Лига Европа. И именно по тази причина ръководителите на най-одумвания спорт у нас искат испанец да поеме кормилото. Мениджъри, които помагат на БФС в търсенето на селекционер за страната ни, вече са се задействали. Със сигурност в “Бояна” са получили списък с имена на свободни испанци. Точно кои са предложени обаче, към момента няма яснота.

Отделно на централата са предложени и куп балканци. Но към момента тази опция е план “Б” за президента Георги Иванов и колегите му от Изпълкома. Последният чужденец, който води родината ни, също бе от нашия район – сърбинът Младен Кърстаич. А всички помнят как се представи отборът ни под негово ръководство, като дори паднахме вкъщи от Литва.

Голяма пречка за бързото намиране на нов селекционер, който да отговаря на изискванията на шефовете в БФС, е финансовата част. Бюджетът на родната централа е силно ограничен. Това е и причината вариантът със Силвиньо да отпадне. Бразилецът, който преди две години класира Албания на европейското в Германия, има солидни финансови изисквания. А те няма как да бъдат удовлетворени от БФС - поне към този момент.

Иначе президентът Иванов е разговарял лично с част от имената, които се спрягат в медиите – като Роберт Просинечки например. Шансовете хърватинът да застане начело на националния отбор на България към момента не са много големи.