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Кузманов поведе след 6:0 срещу бивш №23 в света, но загуби в Олбия

Константин Ботушаров

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Димитър Кузманов Снимка: instagram.com/kuzmanov.dimitar/

Димитър Кузманов допусна обрат срещу втория поставен Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина) и отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 125" в Олбия (Италия) с награден фонд 203 900 евро.

33-годишният пловдивчанин, който премина през квалификациите, отстъпи на бившия №23 в света с 6:0, 6:7(7), 0:6 за два часа и 10 минути.

Така вече балансът в срещите между двамата е 2:1 в полза на босненеца.

Кузманов заработи 13 точки за ранглистата, в която през тази седмица заема 367-ото място.

Димитър Кузманов Снимка: instagram.com/kuzmanov.dimitar/

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