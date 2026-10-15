Футбол в друго измерение

За пореден път се доказа, че новият формат на Шампионската лига е изключително добър и успешен

Шампионската лига отдавна се е утвърдила като специална марка, която трудно може да бъде достигната. С всеки изминал сезон се затвърждава и тезата, че новият формат с обща основна фаза вместо традиционните групи, въведен преди три години, е изключително успешен.

Ако някой си е мислил, че при днешното пренасищане с футбол няма какво ново да види, сериозно е сгрешил. Най-престижният европейски турнир отново го доказа с мегазрелище още във втория кръг на основната фаза. На стадион “Етихад” се срещнаха “Манчестър Сити” и “Пари Сен Жермен” – два от най-добрите отбори на континента в момента.

Сблъсъкът предложи всичко, което един истински запалянко може да пожелае - десетки положения, директен и бърз футбол без бавене на времето, гениални атаки и дъжд от голове. И среща, която мина на един дъх. 4:2 в полза на европейския първенец. Зрелище от най-висока класа. Най-добрият мач от началото на сезона без никакво съмнение. Срещата, за която ще се говори дълго във всяко отношение - от игра, тактика и всичко останало.

А заради новия формат още следващата седмица ще гледаме сблъсък от същия калибър - ПСЖ срещу “Барса”. Това и на финал да си го пожелаем, едва ли ще се случи. Но пък заради новия формат е реалност.

Иначе вторият кръг от Шампионската лига постави нов рекорд по резултатност.

В изиграните 18 мача бяха отбелязани впечатляващите 78 гола, което прави средно по 4,34 попадения на двубой. Най-резултатна бе срещата между ЛАСК и “Ливърпул”, завършила при 3:6. Предишното върхово постижение за най-много голове в един кръг бе от миналата кампания, когато в третия кръг паднаха 71 попадения. От началото на настоящия сезон в 36 срещи вече са отбелязани 147 гола (средно по 4,08 на мач) – статистика, каквато трудно може да се види в друг турнир.

Междувременно Килиан Мбапе записа нов исторически връх в кариерата си. Френската звезда на “Реал” (Мадрид) стана най-младият футболист със 100 мача в Шампионската лига, достигайки тази кота на 27 години и подобрявайки рекорда на Лионел Меси, който стори това на 28-годишна възраст.

Французинът записа юбилейното си участие при гостуването на “Реал” срещу “Рома” (4:3), където започна като титуляр за “белия балет” и отбеляза първия гол в мача. Мбапе дебютира в турнира през септември 2016 г. с екипа на “Монако” (едва на 17 г.) и вече има 71 гола на сметката си.

Извън терена стана ясно, че Мбапе и неговата майка и мениджър Файза Ламари са дали показания по разследване срещу Мохамед Санаджи – отговорник по сигурността на френския национален отбор, който е обвинен в поредица от корупционни престъпления.