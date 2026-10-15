Столична община подкрепя спортни клубове с 1 млн. евро за развитие на детско-юношеския спорт

Броят на финансираните клубове нараства от 110 през миналата година до 126 през тази. Общината инвестира и в спортна инфраструктура, масов спорт и младежки инициативи

Столична община разширява обхвата на подкрепата си за детско-юношеския спорт. Тази година 126 спортни клуба ще получат общо 1 млн. евро за развитието на своите школи – с 16 повече спрямо миналата година. Финансирането обхваща 45 клуба, развиващи колективни спортове и 81 клуба, развиващи индивидуални спортове. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Зад тази подкрепа стоят повече възможности за децата да открият своя спорт, да развиват талантите си и да израстват чрез тренировките и състезанията. Столична община подкрепя клубовете, които работят с младите спортисти, и създава условия повече деца да направят спорта част от ежедневието си.

Общината подкрепя и инициативи, които насърчават физическата активност извън спортните клубове. По програмата „София спортува" са одобрени 44 организации с общо 240 000 евро за проекти, които популяризират различни спортове и активния начин на живот.

Още 1,21 млн. евро Столична община осигурява за ремонт и поддръжка на спортни площадки, фитнес зони на открито и тенис маси в 24-те районни администрации. Целта е съоръженията, които хората използват свободно в своите квартали, да бъдат в по-добро състояние и да предлагат повече възможности за движение и спорт. При разпределението на средствата се отчитат състоянието на обектите, извършените ремонти и сигналите на гражданите.

Чрез програмата „София – град на младите и активните" общината подкрепя и 18 проекта с общо 160 000 евро. Средствата са разпределени между две районни администрации, две общински училища и 14 неправителствени организации. Така младите хора получават възможност да превръщат идеите си в инициативи и да участват активно в живота на града.

С тези програми Столична община инвестира в повече възможности за спорт – от развитието на младите състезатели до достъпните съоръжения в кварталите и инициативите на младите хора. Защото добрите условия за спорт не започват и не свършват с тренировката – те се изграждат с достъп, подкрепа и възможност всеки да намери своето място в спорта.