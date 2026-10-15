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Олимпийската медалистка Лора Христова вече е официално почетен гражданин на Троян

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Лора Христова на церемонията "Достойните българи"

Бронзовата медалистка в биатлона Лора Христова вече официално е почетен гражданин на родния Троян. Церемонията се състоя вчера, тъй като Петковден е празник на града. Лора е на лагер преди сезона в Германия и затова нейният брат Иван прие признанието.

"Отличието "Почетен гражданин на Троян e още по-силна връзка с мястото, което нося в сърцето си.

Благодаря за признанието, за подкрепата и на всички, които са част от моя път - тръгнал от любимия Троян!

В момента съм на подготовка в Германия, затова моят брат прие това признание от мое име. Заедно с цялото ми семейство благодарим за този прекрасен жест!", написа Лора в социалните си мрежи.

Лора Христова на церемонията "Достойните българи"

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