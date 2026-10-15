Преди "Нефтохимик" - ЦСКА 1948 в Бургас се молят да няма дъжд

Часове преди мача от 1/16 финалите за купата на България между "Нефтохимик" и ЦСКА 1948 в Бургас се молят да не завали дъжд, който да навреди на тревното покритие на стадион "Лазур".

Двубоят между седмия в Югоизточна Трета лига и четвъртия в елита е в петък. Началният час е 15.

"Впрегнали сме всички сили и ресурс, за да бъде спортното съоръжение в добро състояние, след падналите дъждове. Ако няма изненади в последните часове, всичко трябва да е ок за мача", сподели пред "24 часа" изпълнителен директор на "нафтата" Михаил Атанасов. Той призна, че от столичния клуб не са потърсили съдействие за подсигуряване на терен за последна тренировка преди срещата.

"Нафтата" тренира в четвъртък след обяд на стадиона в Българово. Липсващите по различни причини през последните два дни титуляри Стилиян Кръстев, Венцислав Славов и Григор Солаков вече са на разположение на старши треньора Тодор Киселичков.