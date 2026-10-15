"С волейбол на училище" посети и Кнежа

Инициативата на Българската федерация по волейбол (БФВ) „С волейбол на училище" продължи с гостуване в СУ „Неофит Рилски" в Кнежа. Съвместно с местния Волейболен клуб „Кнежа" федерацията посрещна ученици и гости в новата спортна зала на училището, където събитието премина при голям интерес и празнична организация от страна на домакините.

С това Кнежа се присъедини към семейството на училищата, които стават част от инициативата, насочена към популяризирането на волейбола сред децата и създаването на повече възможности за активен начин на живот чрез спорта.

Сред официалните гости бяха кметът на Община Кнежа Илийчо Лачовски, заместник-кметовете Капка Митева и Цветомир Миловски, както и директорът на СУ „Неофит Рилски" Евгений Вантов. Българската федерация по волейбол бе представена от вицепрезидента Борислав Кьосев, административния директор Станислав Николов и члена на Управителния съвет на БФВ и координатор на националните отбори Николай Иванов.

Преди събитието представители на БФВ проведоха среща с кмета на Община Кнежа Илийчо Лачовски, на която бяха обсъдени възможностите за съвместни инициативи и по-нататъшното развитие на волейбола в града. Кнежа има дългогодишни традиции в различни спортове, а нарастващият интерес към волейболната игра създава предпоставки за развитието ѝ и за изграждането на организирана структура в лицето на ВК „Кнежа". Партньорството между местната власт, училищата и клуба може да допринесе за разширяването на възможностите за спорт на децата и младите хора.

Като част от инициативата училището получи дарение от волейболни топки, мрежа и учебни материали, които ще подпомогнат заниманията по волейбол и ще дадат на учениците допълнителни възможности да опознаят играта и да развиват уменията си.

„Радвам се, че Кнежа става част от инициативата „С волейбол на училище". За нас е важно волейболът да достига до повече деца и да им дава възможност да открият радостта от спорта, работата в екип и стремежа към развитие. Вярвам, че партньорството между училището, местния клуб и общината ще помогне тази инициатива да има устойчиво продължение", заяви вицепрезидентът на БФВ Борислав Кьосев.

„Училището и спортът могат да се допълват и да вървят в една посока. Волейболът учи децата на дисциплина, отговорност, взаимно уважение и работа в екип – качества, които са важни както на игрището, така и в класната стая. Когато децата имат подходящи условия и подкрепа, спортът може да се превърне в естествена част от ежедневието им", допълни Николай Иванов, член на Управителния съвет на БФВ и координатор на националните отбори.

Гостуването в Кнежа е поредна стъпка в развитието на „С волейбол на училище" – инициатива, която свързва федерацията, училищата, местните клубове и общините около общата цел повече деца да откриват възможностите на волейбола. А новата зала на СУ „Неофит Рилски" вече разполага с допълнителни условия тази среща между учениците и играта да продължи и след края на празничното събитие.