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ЦСКА и "Монако" почетоха Бербатов (съставите)

Георги Банов

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ЦСКА и "Монако" почетоха Димитър Бербатов на кратка церемония преди мача от Лигата на конференциите. Той получи специална фланелка наполовина на "червените" и наполовина на тима от княжеството.

ЦСКА: Фьодор Лапоухов - Давид Пастор, Диниш Алмейда, Факундо Родригес, Анжело Мартино - Бруно Жордао, Макс Ебонг - Стефано Сенси, Лео Перейра, Йоанис Питас - Леандро Годой.

"Монако": Лукаш Храдецки - Йордан Тезе, Садибу Сане, Мохамед Салису, Кристиан Мависа - Ламин Камара, Станис Идумбо - Едан Диоп, Такуми Минамино, Ансу Фати - Парис Брунер.

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