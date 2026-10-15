Националът Здравко Димитров направи Ивайло Петев победител и във втория мач в Турция

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Ивайло Петев постигна победа и във втория си мач начело на "Мардин" след 1:0 над гостуващия "Карагюмрюк" в турската втора дивизия.

Победното попадение за домакините вкара българският национал Здравко Димитров, който се разписа още в 10-ата мин.

Преди 4 дни Петев направи дебют за Мардин с успех при гостуването на "Бурса" с 2:1, като отново Здравко Димитров вкара победния гол в добавеното време.

"Мардин" е на 5-о място във временно класиране с 18 точки от 10 мача и изостава със 7 точки от лидера "Кайзери".