Карлос Насар спукал вена

Олимпийският шампион във вдигането на тежести Карлос Насар замина за световното първенство в Нинбо. Той ще пътува през Истанбул и Шанхай за подготвителния си лагер преди първенството на планетата.

Преди отпътуването си, голямата гордост на България изрази своята позиция относно разтърсващата криза в родната федерация по щанги. Тази криза бе задълбочена от обявяването на федерацията във фалит от бившия ѝ председател Стефан Ботев, но едновременно с това новото ръководство, начело с легитимния Асен Златев, предприема стъпки към обновление.

"Имах инцидент, даже ми се спука вената. Сега съм здрав като бик. Аз съм върховният хищник във вдигането на тежести и другите да мислят за конкуренцията. Първо целта е да стана шампион, не искам да се оплаквам, но последните 30 дни бяха много трудни, сподели Насар.

Карлос Насар замина за шампионата на планетата с амбиция за злато в категория до 95 кг.

"Ако ми е нужен световен рекорд, за да стана шампион, ще го постигна, но иначе няма да рискувам", коментира още той на летището в София.

"Не съм аз фалирал федерацията. Много грозна постъпка. Не знам как на Стефан Ботев сърце му даде да фалира федерацията, то това не е лична фирма да я фалираш. Ние, спортистите, ако това беше продължило и не бяха вписали нов президент, трябваше да се състезаваме под неутрален флаг. Когато станем първи, нямаше да слушаме българския химн. Нямаше да имаме финансиране и да получаваме заплати", добави той.

"Знаете, че в щангите със заплатите момчетата и момичетата нямаше да станат милионери. Мислех си, че не познавам такъв човек, който може да направи това нещо. Ако го видя, ще го поздравя Стефан Ботев, защото е голям шампион във вдигането на тежести. Сто процента и той има какво да ми каже, аз мога да му ги кажа нещата в очите. Не знам какъв човек трябва да си, за да го направиш това нещо?!"

"Благодаря на Асен Златев за добродетелите, защото и Ботев е голям шампион, но Златев има и достойни добродетели. Пак казвам, че си мислех, че не познавам човек, който би постъпил като него", уточни Насар.