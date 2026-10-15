ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изтрити снимки по бански и спор дали е адвокат - н...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23742459 www.24chasa.bg

Националите ни научиха пътя към медалите на световното в Будва

1376
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Българските боксьори научиха пътя, който трябва да изминат, за да спечелят медали от световното първенство за младежи и девойки до 19 години. Шампионатът на планетата ще се проведе в Будва, Черна гора и започва от утре. Родните таланти са водени от олимпийската легенда Стойка Кръстева, Александър Александров и Фикрет Ереджебов.

Първите българи, които ще вземат участие в Будва, ще се качат на ринга на 17 октомври. В категория до 65 килограма Владимир Давидов ще боксира с представителя на Литва Артурас Маяуцкас, а Максим Кирилов (70 кг) ще се изправи срещу молдовеца Александър Марга. На световното първенство медали ще преследват още Роберта Хаджийска (48 кг), Маргарита Парпулова (54 кг), Николай Събев (75 кг) и Николай Иванов (85 кг).

Ето и първите съперници на българските боксьори в Будва

На 17 октомври

Владимир Давидов (65 кг) – Артурас Маяуцкас (Литва)

Максим Кирилов (70 кг) – Александър Марга (Молдова)

На 18 октомври

Роберта Хаджийска (48 кг) – Ангелики Сдуга (Гърция)

Николай Иванов (85 кг) – Руслан Ахметов (Казахстан)

На 19 октомври

Маргарита Парпулова (54 кг) – Йелисавета Якимова (Литва)

Николай Събев (75 кг) – Таварес Андраде (Франция)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Доц. Групчев: Най-вероятно ще трябва да се откажа от професията, за да запазя здравето си