Националите ни научиха пътя към медалите на световното в Будва

Българските боксьори научиха пътя, който трябва да изминат, за да спечелят медали от световното първенство за младежи и девойки до 19 години. Шампионатът на планетата ще се проведе в Будва, Черна гора и започва от утре. Родните таланти са водени от олимпийската легенда Стойка Кръстева, Александър Александров и Фикрет Ереджебов.

Първите българи, които ще вземат участие в Будва, ще се качат на ринга на 17 октомври. В категория до 65 килограма Владимир Давидов ще боксира с представителя на Литва Артурас Маяуцкас, а Максим Кирилов (70 кг) ще се изправи срещу молдовеца Александър Марга. На световното първенство медали ще преследват още Роберта Хаджийска (48 кг), Маргарита Парпулова (54 кг), Николай Събев (75 кг) и Николай Иванов (85 кг).

Ето и първите съперници на българските боксьори в Будва

На 17 октомври

Владимир Давидов (65 кг) – Артурас Маяуцкас (Литва)

Максим Кирилов (70 кг) – Александър Марга (Молдова)

На 18 октомври

Роберта Хаджийска (48 кг) – Ангелики Сдуга (Гърция)

Николай Иванов (85 кг) – Руслан Ахметов (Казахстан)

На 19 октомври

Маргарита Парпулова (54 кг) – Йелисавета Якимова (Литва)

Николай Събев (75 кг) – Таварес Андраде (Франция)