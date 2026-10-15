НЕК - "Левски" 0:0 в Лига Европа, отмениха гол на "сините" (На живо)

НЕК и "Левски" играят при резултат 0:0 във втори мач от основната фаза на Лига Европа. В Ниймеген пред пълните трибуни на стадион "Гоферщадион" българският шампион търси първа победа в турнира.

Още от първите секунди домакините взеха инициатива и атаките към Светослав Вуцов бяха една след друга.

13-ата мин за малко да се окаже фатална за "сините", но стражът на родния шампион отново показа чудесен рефлекс. Капитанът Чери бе забравен на задна греда при едно центриране. Футболистът на НЕК с глава стреля, но Вуцов изби.

В 18-ата мин Евертон Бала прати топката в мрежата на съперника. Попадението обаче бе отменено заради засада на Сержиньо, дошла в хода на атаката.

След половин час игра топката бе изритана към Рейналдо. Бразилецът тръгна да се надбягва с единия от централните защитници на НЕК. Бранителят бе надигран от играча на "сините" и той се озова очи в очи с вратаря на отбора от Нидерландия. Пробва удар, но той излезе много встрани от рамката на врата.

Секунди по-късно Алдаир проби по дясното крило и потърси около дузпата Рейналдо. Нападателят на "Левски" обаче не изпреварен от играч на НЕК и топката бе изчистена в корнер.

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес отново изненада всички с избора си на стартов състав за гостуването в Нидерландия. Испанският предводител на шампиона на България залага от първата минута по дясното крило на Давид Кусо в срещата от втория кръг на същинската фаза на Лига Европа в Ниймеген. Анголецът е предпочетен пред Арmстронг Око-Флекс, който е най-опасният футболист на "сините" от началото на кампанията.

Ето съставите на двата отбора:

НЕК: 1. Кретаз, 73. Брас, 4. Шуурс, 24. Фонвил, 34. Керс, 6. Неяшмич, 20. Леретон, 29. Бишоф, 9. Чери, 10. Тадич, 30. Линсен

"ЛЕВСКИ": 92. Вуцов, 21. Алдаир, 4. Макун, 50. Димитров, 3. Майкон, 8. Груич, 19. Мубарик, 35. Сержиньо, 17. Бала, 27. Кусо, 7. Рейналдо