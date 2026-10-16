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Мечка се разхожда край зоокъта в Сандански

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Спорт по телевизията днес

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"Локо" (Пд) гостува на втородивизионния "Янтра" за купата.

11,25 ч Колоездене, обиколка на Холандия Eurosport 1

11,55 ч Колоездене на писта, световно в Шанхай Eurosport 2

12,30 ч Голф, DP World India Championship Max Sport 2

13,00 ч Тенис, турнир в Шанхай Max Sport 1

19,00 ч "Янтра" - "Локо" (Пд) "Диема спорт"

19,30 ч "Енерги" - "Нюрнберг" "Нова спорт"

19,30 ч "Холщайн" - "Херта" "Диема спорт" 3

21,15 ч Баскетбол, "Панатинайкос" - "Апоел (ТА) Max Sport 2

21,30 ч "Айнтрахт" - "Кьолн" "Диема спорт" 3

21,30 ч "Леганес" - "Кордоба" MAX Sport 1

21,30 ч Баскетбол, "Барселона" - "Олимпиакос" Max One

21,45 ч "Фрозиноне" - "Сасуоло" MAX Sport 3

21,45 ч "Льо Ман" - "Тулуза" "Нова спорт"

22,00 ч "Бърнли" - "Уулвърхемптън" "Диема спорт" 2

22,00 ч "Ла Коруня" - "Леванте" MAX Sport 4

9,30 ч Голф, DP World India Championship Max Sport 2

"Локо" (Пд) гостува на втородивизионния "Янтра" за купата.
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НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание