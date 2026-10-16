11,25 ч Колоездене, обиколка на Холандия Eurosport 1
11,55 ч Колоездене на писта, световно в Шанхай Eurosport 2
12,30 ч Голф, DP World India Championship Max Sport 2
13,00 ч Тенис, турнир в Шанхай Max Sport 1
19,00 ч "Янтра" - "Локо" (Пд) "Диема спорт"
19,30 ч "Енерги" - "Нюрнберг" "Нова спорт"
19,30 ч "Холщайн" - "Херта" "Диема спорт" 3
21,15 ч Баскетбол, "Панатинайкос" - "Апоел (ТА) Max Sport 2
21,30 ч "Айнтрахт" - "Кьолн" "Диема спорт" 3
21,30 ч "Леганес" - "Кордоба" MAX Sport 1
21,30 ч Баскетбол, "Барселона" - "Олимпиакос" Max One
21,45 ч "Фрозиноне" - "Сасуоло" MAX Sport 3
21,45 ч "Льо Ман" - "Тулуза" "Нова спорт"
22,00 ч "Бърнли" - "Уулвърхемптън" "Диема спорт" 2
22,00 ч "Ла Коруня" - "Леванте" MAX Sport 4
9,30 ч Голф, DP World India Championship Max Sport 2