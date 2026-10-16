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Капитанът на "Левски": Всички сме зад Светльо Вуцо...

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Капитанът на "Левски": Всички сме зад Светльо Вуцов

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СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Всички сме зад Светльо Вуцов. Той може и да направи грешка, но изигра уникален мач. 

Това каза капитанът на "Левски" Кристиан Димитров след равенството 1:1 с НЕК от втория кръг на Лига Европа. Точката е първа за "сините" от турнира.

Иначе думите на Димитров са по повод стража на "Левски", който направи уникална грешка, след която нидерландският тим изравни резултата през втората част.

Лидерът в отбраната на "сините" заяви, че равенството в Ниймеген е напълно закономерно. И добави:

"Отиваме в Пилзен с една-единствена цел – победа. Ние следваме нашия план и това е той", каза още Димитров по повод следващия мач на отбора с местния "Виктория".

СНИМКА: STARTPHOTO.BG

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