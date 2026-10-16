ЦСКА със специални места на новия стадион за починали легенди

ЦСКА ще има запазени места на реконструирания “Българска армия” за починали легенди. Те ще бъдат управлявани от наследниците на великите футболисти като Димитър Пенев, Георги Велинов и други.

Така се гарантира вечно да се помнят имената на тези, които не успяха да доживеят да видят най-модерното съоръжение в България.

В четвъртък ЦСКА постигна споразумение с Министерството на младежта и спорта за ползването на стадиона за дълъг период за време, като се отчита и инвестицията, направена от собственика на клуба Валтер Папазки.

По принцип “Българска армия” и базата в Панчарево бяха включени в капитала на смесеното дружество “Спортни имоти Българска армия”. Там капиталът е наполовина на държавната “Сердика спортни имоти” и “Арена ЦСКА”, която пък е собственост на “червените”. Решенията се вземат само и единствено с пълно съгласие между двете страни. В споразумението са запазени разпределението на акциите и държавният интерес.

Първият мач на новия стадион ще бъде или срещу “Лудогорец”, или срещу “Славия” - в зависимост от това дали клубът ще се справи с необходимите лицензи.

Най-важните са от БФС и УЕФА за провеждането на мачовете. Заради това трябва да има и тестова среща, която да пробва системите. За целта ще бъдат пуснати билети за около 50 евроцента, за да се види дали работи пропускателният режим и след това този за напускане на стадиона. По принцип той се прави със силно намален капацитет на съоръжението.

Много вероятно е дори този тестови мач да е между ветераните на ЦСКА, които възстановиха отбора си, и някой от втория или третия отбор на клуба.

Отделно подлежат на лицензиране ресторантът и кухните на “Българска армия”. Новият фенмагазин също трябва да има тапия. Заради това предстои още доста сериозна работа.

В момента се довършват и някои строителни работи, които не са свършени според изискванията на инвеститорите и подлежат на поправяне в рамките на гаранцията. Те обаче са прекалено малко.

Така в близките седмици всичко трябва да е налично, за да може да отворят вратите на “Българска армия”.

Реконструкцията бе направена за рекордно кратък срок, като всичко отне малко над 2 години.

Ръководството на “Монако” също останало впечатлено от съоръжението при посещението си на стадиона преди снощния двубой от Лигата на конференциите.

Там отидоха и дежурните делегати на двубоя. По принцип целият строеж бе под надзор от УЕФА. И са правени няколко огледа на място.

Евроцентралата направи невероятен подарък на “червените”, като върна историята на клуба на сайта си за ужас на всички фенове на “Левски” и други отбори.

Ръководството на ЦСКА не се е отказало и от купон за новия стадион. Той бе планиран за септември, но заради забавянето на строежа се провали. Ще бъдат поканени световни звезди от ранга на Снуп Дог и други имена.