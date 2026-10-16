Везенков категорично №1 сред баскетболистите извън НБА

Александър Везенков е най-добрият чужденец, който не се състезава в Националната баскетболна асоциация.
Това категорично става ясно от ежегодната анкета на генералните мениджъри на 30-те отбора от НБА преди старта на новия сезон.
Българският ас на гръцкия гранд "Олимпиакос", който през миналия сезон взе приза за MVP в Евролигата, получава 77% от вота. Везенков бе отговор номер 1 и през миналия сезон, но тогава получи само 44 процента от вота.
Втори със 7% е литовският център на литовския "Жалгирис" Йонас Валанчиунас.