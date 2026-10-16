ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейският парламент приема резолюция за ударени...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23745532 www.24chasa.bg

Везенков категорично №1 сред баскетболистите извън НБА

1672
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Александър Везенков Снимка: "Олимпиакос"

Александър Везенков е най-добрият чужденец, който не се състезава в Националната баскетболна асоциация.

Това категорично става ясно от ежегодната анкета на генералните мениджъри на 30-те отбора от НБА преди старта на новия сезон.

Българският ас на гръцкия гранд "Олимпиакос", който през миналия сезон взе приза за MVP в Евролигата, получава 77% от вота. Везенков бе отговор номер 1 и през миналия сезон, но тогава получи само 44 процента от вота.

Втори със 7% е литовският център на литовския "Жалгирис" Йонас Валанчиунас.

Александър Везенков Снимка: "Олимпиакос"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Баскетбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание