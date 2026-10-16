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Фейгин стартира новия сезон в Будапеща

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Александра Фейгин СНИМКА: STARTPHOTO

Най-добрата българска състезателка Александра Фейгин започва новия сезон с участие на международен турнир по фигурно пързаляне в Будапеща. Надпреварата в унгарската столица е част от ISU Challenger Series.

България е представена от Фейгин при жените и от Милена Велчева и Варвара Абрамкина при девойките. Велчева открива състезанието при момичетата със стартов номер 1, Абрамкина също е в първа състезателна група с номер 4. Ще участват 26 фигуристи, а надпреварата започва по-късно днес.

При жените Александра Фейгин е със стартов номер 5. Състезанието е в събота и в него са заявени 37 състезателки.

Александра Фейгин СНИМКА: STARTPHOTO

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