УЕФА с добри впечатления от подготовката на България за Евро 2028

България направи първа важна крачка в подготовката си за европейското първенство по футбол за юноши до 19 години през 2028 г. В рамките на първата инспекционна визита по-рано тази седмица представители на УЕФА посетиха стадионите, тренировъчните комплекси и хотелите, предвидени да посрещнат осемте най-добри отбора на континента в тази възрастова група, и останаха с позитивни впечатления от видяното, съобщават от БФС.

По време на посещението експертният екип на европейската футболна централа инспектира стадионите „Христо Ботев" и "Христо Бонев" в Пловдив, Георги Бенковски" в Пазарджик и стадион "Берое" в Стара Загора, както и тренировъчните бази в Коматево, на „Локомотив", в Марково, Оризаре и Съединение.

"Първите впечатления на колегите от УЕФА са позитивни, но подготовката тепърва навлиза в същинския си етап. Предстои сериозна работа по завършването и подобряването на стадионите, както и по поддръжката на тренировъчните бази в отлично състояние до началото на шампионата", заяви зам.-директорът на БФС по международните въпроси Ивета Банкова, която е начело на организационния комитет на турнира.

В следващите етапи от подготовката и след получаване на официалния доклад от УЕФА Българският футболен съюз ще проведе официални срещи с ръководствата на общините, представителите на клубовете, чиито стадиони и бази са включени в проекта, както и всички останали ангажирани страни.

Целта е да бъдат обсъдени конкретните стъпки, необходимите подобрения и координацията между всички участници в процеса.

Банкова допълни, че БФС ще положи всички усилия да подпомогне подобряването на спортната инфраструктура, така че тя да отговори на изискванията за домакинство на европейското първенство.

"За нас е от първостепенно значение инвестициите и подобренията да имат дългосрочен ефект и след края на турнира, оставяйки реално наследство за футболните клубове, младите играчи и градовете домакини.

Българският футболен съюз благодари на всички участници в подготовката, както и на общините за съдействието и подкрепата.

Вярваме, че чрез съвместни усилия, добра координация и последователна работа България ще успее да организира едно незабравимо европейско първенство през 2028 година - събитие, което не само ще посрещне бъдещите звезди на европейския футбол, но и ще остави трайна положителна следа за българския футбол", заяви още Банкова.